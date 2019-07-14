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В США засудили затримання соратників Гуайдо

Новини » Політика    14.07.2019 - 09:44
В США засудили затримання соратників Гуайдо
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Двох соратників Гуайдо затримали 13 липня в Каракасі

В Сполучених Штатах Америки засуджують затримання в Каракасі двох соратників лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника президента США з національної безпеки Джона Болтона у Twitter.

За словами Болтона, світова спільнота не повинна дозволити, щоб режим чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро продовжував порушувати права людини в країні.

"США засуджують довільне затримання режимом Мадуро двох членів команди тимчасового президента Хуана Гуайдо. Диктатура продовжує використовувати залякування для придушення інакомислення. Світ не може дозволити, щоб ці порушення прав людини тривали. Мадуро повинен піти", - заявив радник президента США.

В США засудили затримання соратників Гуайдо

Нагадаємо, у суботу, 13 липня, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив про затримання двох його соратників режимом чинного президента Ніколаса Мадуро у Каракасі. За словами Гуайдо, були затримані опозиціонери Ерік Санчес та Джейсон Парісі.

РБК-Україна писало, що 7 липня глава Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо заявив про відновлення переговорів з представниками влади країни, зокрема - з президентом Ніколасом Мадуро. При цьому Хуайдо заявив, що збирається продовжувати вимагати відставки уряду президента Ніколаса Мадуро і проведення нових виборів.

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