США направляють до Москви представника Держдепу через протести в Білорусі

Фото: Стівен Бігун (kr.usembassy.gov)

Дипломат проведе переговори, щоб не допустити російського втручання

Високопоставлений представник Держдепартаменту США в найближчому майбутньому відвідає Росію і Литву. Предметом переговорів буде мирне вирішення кризи в Білорусі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В Європу полетить заступник держсекретаря США Стівен Бігун. Він побуває в Москві і Вільнюсі, де зараз знаходиться опозиційний кандидат в президенти Світлана Тіхановська.

Крім того, Бігун попрямує до Москви, щоб не допустити російського втручання.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео закликав до проведення нових президентських виборів в Білорусі.

Також президент США Дональд Трамп назвав "жахливою" ситуацію в Білорусі.

РБК-Україна писало, що США також закликають офіційний Мінськ відпустити всіх незаконно затриманих учасників протестів

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести через можливу фальсифікацію результатів президентських виборів. Центрвиборчком віддав перемогу чинному президенту Олександру Лукашенку, але багато громадян і опозиція вважають, що насправді більшість голосів отримала Світлана Тіхановська.