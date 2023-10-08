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Авианосцы США отправляются на восток Средиземного моря из-за войны в Израиле

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря из-за нападения террористов ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое опубликовала репортер CNN Наташа Бертранд.

Министр направил авианосную ударную группу ВМС США "Джеральд Р. Форд" в Восточное Средиземноморье.

Штаты также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 ВВС США в регионе.

Кроме того, США также окажут Израилю военно-техническую помощь, включающую, в частности, боеприпасы.

По словам главы Пентагона, первая часть помощи поступит в Израиль уже в ближайшие дни.

Остин добавил, что США поддерживают войска в готовности по всему миру к дальнейшему усилению сил сдерживания в случае необходимости.

Что этому предшествовало

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

До вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек.

Добавим, что ранее президент США Джо Байден, что Штаты позаботятся о том, чтобы Иерусалим получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от террористической угрозы, а затем распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю.

К тому же, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что сегодня Штаты объявят о предоставлении поддержки Израилю.

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