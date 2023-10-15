США направили второй авианосец к берегам Израиля, - СМИ

Высокопоставленный американский чиновник и чиновник сообщил, что авианосной ударной группе USS Eisenhower вскоре прикажут отправиться к берегам Израиля и присоединиться к ударной группе USS Gerald R Ford.

"Я отдал приказ авианосной ударной группе USS Dwight D. Eisenhower начать движение в Восточное Средиземноморье. Это часть наших усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля или любых усилий, направленных на расширение этой войны после нападения ХАМАС на Израиль", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

После нападения ХАМАС на Израиль стало известно, что США направляют свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов , говорится об истребителях F-35 и F-15.

Позже стало известно, что туда же может направиться авианосец USS Dwight D. Eisenhower. Сообщалось, что он прибудет ориентировочно через две недели и, возможно, заменит предыдущий на его пост. Не исключается, что в регионе останутся оба авианосца.

Кроме того, США заявляли, что направили в Израиль самолеты со средствами ПВО и боеприпасами.

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