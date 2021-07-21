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США завдали удару по бойовиках в Сомалі вперше після інавгурації Байдена

Автор: Артур Родивилов

Сполучені Штати, вперше з інавгурації Байдена, завдали удару по ісламістам в Сомалі. Відповідну заяву зробив представник Пентагону Сінді Кінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За первісною оцінкою командування, в результаті цього авіаудару жоден мирний житель не постраждав і не був убитий.

За даними представника американського міноборони, Африканське командування збройних сил США поки не може уточнити, якої шкоди було завдано угрупованню "Аш-Шабаб" через те, що бої між бойовиками і проурядовими силами тривають.

Раніше в Сомалі шестеро людей загинули під час вибуху в столиці країни, Могадішо.

Також до цього в країні урядові війська ліквідували 16 ісламістів угруповання "Аш-Шабаб". Також війська звільнили 40 дітей у регіоні Нижня Шабелле.

Нагадаємо, наприкінці листопада в столиці Сомалі Могадішо терорист-смертник підірвав бомбу в популярному кафе Gelato Divino через кілька годин після завершення візиту.о. міністра оборони США Крістофера Міллера. Унаслідок інциденту загинули шестеро людей.

Також раніше повідомлялося, що в грудні 2020 року тоді ще президент США Дональд Трамп розпорядився вивести більшу частину американських військ із Сомалі.

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Сомалиавіаудари