США завдали авіаудари в Іраку у відповідь після вбивства американських військових

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Авіаудари назвали "прямою відповіддю на загрозу"

Пентагон підтвердив, що американські сили завдали авіаудари в районі Багдада у відповідь на ракетний удар, в результаті якого в середу загинули два американці і британець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагону.

У своїй заяві міністерство оборони заявило, що цілями були п'ять сховищ зброї, що перебували у віданні шиїтської міліції Катаїб Хезболла, підтримувана Іраном, і що цю зброю було б використано для ураження військ США і коаліції.

У четвер Пентагон заявив, що, на його думку, групи, підтримувані Тегераном, стояли за ракетним обстрілом на цьому тижні табору Таджи, розташованого недалеко від іракської столиці, в результаті якого також поранено 14 людей.

"Ці удари носили оборонний, пропорційний характер і були прямою відповіддю на загрозу, створювану підтримуваними Іраном шиїтськими ополченческими угрупованнями, які продовжують атакувати бази, на яких розміщені коаліційні сили", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, іракська військова база Кемп Таджи, де дислоковані американські військові, піддалася ракетній атаці увечері 11 березня.