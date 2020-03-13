ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США нанесли ответные авиаудары в Ираке после убийства американских военных

Новости » Политика     13.03.2020 - 02:37
США нанесли ответные авиаудары в Ираке после убийства американских военных
Иллюстративное фото (uk.wikipedia.org)

Авиаудары назвали "прямым ответом на угрозу"

Пентагон подтвердил, что американские силы нанесли авиаудары в районе Багдада в ответ на ракетный удар, в результате которого в среду погибли два американца и британец. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

В своем заявлении министерство обороны заявило, что целями были пять хранилищ оружия, находившихся в ведении шиитской милиции Катаиб Хезболла, поддерживаемой Ираном, и что это оружие было бы использовано для поражения войск США и коалиции.

В четверг Пентагон заявил, что, по его мнению, группы, поддерживаемые Тегераном, стояли за ракетным обстрелом на этой неделе лагеря Таджи, расположенного недалеко от иракской столицы, в результате которого также ранены 14 человек.

"Эти удары носили оборонительный, пропорциональный характер и являлись прямым ответом на угрозу, создаваемую поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченческими группировками, которые продолжают атаковать базы, на которых размещены коалиционные силы", - говорится в заявлении.

Напомним, иракская военная база Кэмп Таджи, где дислоцированы американские военные, подверглась ракетной атаке вечером 11 марта.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов авиабаз США в Ираке более 100 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы. Пентагон отказался комментировать данную информацию.

США сократят число военных на учениях НАТО Defender Europe 2020 из-за коронавируса США перебрасывают системы ПВО в Ирак
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракавиаудары
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь