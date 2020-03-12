ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іраку обстріляли базу з американськими військовими, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 01:50
В Іраку обстріляли базу з американськими військовими, є загиблі
Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Загинули щонайменше три людини

Іракська військова база Кемп Таджи, де дислоковані американські військові, піддалася ракетній атаці увечері 11 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

В результаті атаки, щонайменше, три людини були вбиті, в тому числі два американських солдата, і 10 поранені.

Американські офіційні особи, цитовані ЗМІ, заявили в середу, що ще одним із загиблих був громадянин Великобританії.

За словами іракського військового командира, ракетна атака стала 22-ю за рахунком проти американських військових інтересів в країні з кінця жовтня.

Американський військовий представник США в Іраку полковник армії США Майлс Каггинс заявив в Твіттері, що більше 15 невеликих ракет вразили базу, але не надав ніяких додаткових подробиць.

РБК-Україна писало, що 10 лютого США почали виведення своїх військ з 15 військових баз в Іраку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу авіабаз США в Іраку більше 100 американських військовослужбовців отримали черепно-мозкові травми. Пентагон відмовився коментувати дану інформацію.

США перекидають системи ППО в Ірак У Багдаді обстріляли ракетами "зелену зону" біля посольства США
Новини України обстрелІрак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся