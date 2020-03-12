В Іраку обстріляли базу з американськими військовими, є загиблі

Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Загинули щонайменше три людини

Іракська військова база Кемп Таджи, де дислоковані американські військові, піддалася ракетній атаці увечері 11 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

В результаті атаки, щонайменше, три людини були вбиті, в тому числі два американських солдата, і 10 поранені.

Американські офіційні особи, цитовані ЗМІ, заявили в середу, що ще одним із загиблих був громадянин Великобританії.

За словами іракського військового командира, ракетна атака стала 22-ю за рахунком проти американських військових інтересів в країні з кінця жовтня.

Американський військовий представник США в Іраку полковник армії США Майлс Каггинс заявив в Твіттері, що більше 15 невеликих ракет вразили базу, але не надав ніяких додаткових подробиць.

РБК-Україна писало, що 10 лютого США почали виведення своїх військ з 15 військових баз в Іраку.