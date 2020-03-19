США мають намір ввести санкції проти Росії для стабілізації ціни на нафту, - WSJ

Сполучені Штати Америки мають намір ввести санкції проти Російської Федерації з метою стабілізації ситуації на ринку нафти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Wall Street Journal.

За даними джерел газети, Вашингтон, користуючись дипломатичними каналами на рівні Держдепу та Ради нацбезпеки, планує звернутися до Саудівської Аравії з проханням повернутися до попереднього рівня добування нафти.

Крім того, як повідомляють джерела, у Білому дому розглядають можливість введення санкцій відносно Росії, однак, на що саме будуть направлені обмежувальні заходи та який крок з боку Кремля може їх спровокувати, наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство торгівлі США ввело санкції проти двох російських компаній - "Техномар" і "Авилон". Американським компаніям заборонили експортувати товари та послуги даним російським підприємствам. Для ведення бізнесу з цими організаціями американські фірми повинні будуть отримувати особливий дозвіл.

Також РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти швейцарської компанії TNK Trading International, яка є дочірнім підприємством російської нафтової компанії "Роснефть". Вашингтон встановив термін до 20 травня на згортання бізнесу з TNK Trading.

Однак напередодні, 2 березня, США вивели з-під санкцій російські компанії "Незалежна нафтогазова компанія" і "Приморскнефтепродукт". Обмеження проти даних компаній було введено через допомогу в розвитку ядерної програми КНДР в червні 2017 року.