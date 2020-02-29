США мають намір зняти санкції з членів руху "Талібан" до серпня 2020 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Згідно з документом, через 4,5 місяця США, їх союзники і сили коаліції виведуть війська з п'яти військових баз в Афганістані.

Нагадаємо, США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали 29 лютого в Досі угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуску в країні мирного процесу. На церемонії підписання договору були присутні президент Афганістану Ашраф Гані, глава Пентагону Марк Еспер, держсекретар США Майк Помпео, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками США. Офіційно проголошеної метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан".