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США мають намір притягнути Лукашенка до відповідальності за підтримку вторгнення РФ в Україну

Фото: Білоруський диктатор Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати притягатимуть білоруського диктатора Олександра Лукашенка до відповідальності за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства США в Білорусі.

У зверненні до Дня Незалежності України американські дипломати заявили, що зосередженість режиму Лукашенка виключно на збереженні влади підірвала суверенітет Білорусі і поставила територію країни, її повітряний простір та інфраструктуру на службу військовим потребам Росії.

Відомство підкреслило, що участь режиму Лукашенка у війні Росії проти України суперечить волі народу Білорусі.

"З 24 лютого білоруські демократичні сили ясно дали зрозуміти, що народ проти вторгнення Росії в Україну, проти підтримки режиму Лукашенка в цій війні, проти спроб образити суверенітет і незалежність обох країн", - йдеться в заяві.

У посольстві додали, що білоруські добровольці б'ються разом з українськими військами, захищаючи територію України.

"Білоруси вживають заходів щодо недопущення перекидання російських боєприпасів і військової техніки через територію Білорусі в Україну", - йдеться в заяві.

Дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим Лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни РФ проти України.

Нагадавши, раніше в Страткомі заявили, що концентрація ракет для з-300 відбувається у Зябрівці (Білорусь) за 22 кілометри від кордону з Україною.

Крім того, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь не вторгатиметься на територію України.

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Олександр ЛукашенкоСполучені Штати АмерикиБілорусьВійна Росії проти України