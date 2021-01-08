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Великобританія змінила правила в'їзду в країну. Необхідний негативний тест на COVID

Лондон, П'ятниця 08 січня 2021 15:07
Великобританія змінила правила в'їзду в країну. Необхідний негативний тест на COVID
Фото: сім'я в аеропорту (freepik)
Автор: РБК-Україна

Уряд Великобританії змінило правила в'їзду на територію Сполученого Королівства. Тепер іноземцям та громадянам Британії при в'їзді в країну необхідно надати негативний тест на коронавірус.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту Великобританії.

Так, негативний тест на COVID-19 повинен бути зроблений не раніше ніж за 72 години до прибуття в Англію.

Свідоцтво про негативний тесті необхідно пред'явити представнику компанії-перевізника до посадки в літак, якщо мова йде про авіатранспорт, - в іншому випадку пасажирам можуть відмовити в посадці на борт.

Крім того, наявність негативного тесту необхідно буде продемонструвати на прикордонному контролі по приїзду в Британію.

При цьому негативний тест на COVID-19 не звільняє від обов'язку проходити обов'язкову десятиденну самоізоляцію для тих, хто прибув з країн, внесених до списку неблагополучних з епідеміологічної точки зору. Охочих скоротити цей термін можуть здати платні тести через п'ять днів.

Нагадаємо, з 5 січня по всій території Сполученого Королівства почав діяти третій локдаун з початку пандемії. До середини лютого будуть закриті більшість шкіл, людям буде дозволено залишати вдома лише у виняткових випадках - при поході в магазин, аптеку, лікарню або для поїздки на роботу.

Крім того, влада Великобританії має намір в січні почати вакцинацію населення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Він буде поширений для вакцинації вже з 4 січня.

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