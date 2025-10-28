ua en ru
Главная » Новости » В мире

США пытались подкупить пилота президента Венесуэлы, чтобы задержать его, - AP

Венесуэла, Вторник 28 октября 2025 21:53
США пытались подкупить пилота президента Венесуэлы, чтобы задержать его, - AP Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Федеральный агент США предложил личному пилоту президента Венесуэлы Николаса Мадуро тайно перенаправить самолет диктатора в место, где американские спецслужбы могли бы его арестовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщает издание, агент Министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес сделал предложение полковнику ВВС Венесуэлы Битнеру Вильегасу во время тайной встречи в ангаре аэропорта Доминиканской Республики.

Разговор был напряженным - пилот не дал четкого ответа, но оставил свой номер телефона.

В течение следующих 16 месяцев Лопес поддерживал связь с Вильегасом через зашифрованные мессенджеры, даже после своей отставки. По данным трех американских чиновников, история "имеет все черты шпионского триллера".

Операция началась в апреле 2024 года, когда в посольство США в Доминикане обратился информатор со сведениями о самолетах, которыми пользовался Мадуро. Лопес, бывший рейнджер армии США, получил разрешение на расследование и вышел на Вильегаса - личного пилота президента Венесуэлы.

Во время разговора Лопес предложил пилоту доставить Мадуро в одну из локаций под контролем США - Доминикану, Пуэрто-Рико или базу Гуантанамо - в обмен на вознаграждение. Однако Вильегас не согласился.

После неудачи Лопес продолжал писать ему, присылая ссылки на пресс-релизы Минюста США о вознаграждении в 50 млн долларов за задержание Мадуро. Вильегас в конце концов заблокировал агента, обвинив его в трусости.

США пообещали 50 млн долларов за информацию о Мадуро

Напомним, ранее мы сообщали, что США готовы заплатить 50 млн долларов за информацию, которая позволит задержать лидера Венесуэлы Мадуро, которого обвиняют в наркоторговле, коррупции и нарушении прав человека. Речь идет, в частности, об использовании организаций, признанных террористическими, для завоза наркотиков в США.

Стоит отметить, что США не признают Мадуро президентом Венесуэлы еще с 2019 года, а его "победу" на выборах в прошлом году мошенничеством.

Ранее за информацию о Мадуро предлагали 15 млн долларов, в январе этого года сумму увеличили до 25 млн долларов. Теперь же сумму вознаграждения удвоили.

Минюст США также конфисковал активы, связанные с Мадуро, на более 700 млн долларов, в частности это два частных самолета и девять автомобилей.

