США пытались подкупить пилота президента Венесуэлы, чтобы задержать его, - AP

Федеральный агент США предложил личному пилоту президента Венесуэлы Николаса Мадуро тайно перенаправить самолет диктатора в место, где американские спецслужбы могли бы его арестовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Как сообщает издание, агент Министерства внутренней безопасности США Эдвин Лопес сделал предложение полковнику ВВС Венесуэлы Битнеру Вильегасу во время тайной встречи в ангаре аэропорта Доминиканской Республики.

Разговор был напряженным - пилот не дал четкого ответа, но оставил свой номер телефона.

В течение следующих 16 месяцев Лопес поддерживал связь с Вильегасом через зашифрованные мессенджеры, даже после своей отставки. По данным трех американских чиновников, история "имеет все черты шпионского триллера".

Операция началась в апреле 2024 года, когда в посольство США в Доминикане обратился информатор со сведениями о самолетах, которыми пользовался Мадуро. Лопес, бывший рейнджер армии США, получил разрешение на расследование и вышел на Вильегаса - личного пилота президента Венесуэлы.

Во время разговора Лопес предложил пилоту доставить Мадуро в одну из локаций под контролем США - Доминикану, Пуэрто-Рико или базу Гуантанамо - в обмен на вознаграждение. Однако Вильегас не согласился.

После неудачи Лопес продолжал писать ему, присылая ссылки на пресс-релизы Минюста США о вознаграждении в 50 млн долларов за задержание Мадуро. Вильегас в конце концов заблокировал агента, обвинив его в трусости.