США накриє найбільша за 50 років піщана буря

Хмара піщаного пилу з Сахари рухається через Атлантичний океан до берегів Америки. Пилова буря пройде вздовж берегів Мексиканської затоки і осяде в південних штатах США.

Про це повідомляє The Washington Post.

На супутникових знімках видно, як величезна пляма піску рухається через Атлантику в бік Штатів. Раніше в африканській пустелі Сахара сталося кілька штормових буревіїв, які спровокувало викид піщаного пилу в повітря.

Через товстий шар пилу, його низьку висоту і географічне охоплення, очікується різке погіршення якості повітря в Пуерто-Ріко, на Барбадосі, Гваделупі та багатьох інших місцях, де ведуться спостереження.

До п'ятниці пил має почати осідати на значній ділянці узбережжя Мексиканської затоки на північ від берегової лінії Техасу до Луїзіани. Можуть бути затронуті такі міста, як Корпус-Крісті, Х'юстон, Галвестон, Новий Орлеан.

За даними місцевих дослідницьких центрів, ця піщана буря є найбільшою з 1970 року.

Нагадаємо, на початку року потужна піщана буря обрушилася на Канарські острови.

У Києві в цьому році зафіксували пилову бурю, таке явище буває один раз на 10 років.