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В США "накрыли" канал "экспорта" электроники в РФ для ядерного оружия: что известно

Фото: в США действовал канал поставок электроники в РФ для ядерного оружия (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуроры США обвинили пять россиян и двух американцев в сговоре с целью незаконного получения и отправки в Россию технологий военного назначения американского производства на миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, судя из обвинительного заключения, федеральный суд в Бруклине обвиняет семерых фигурантов в действиях от имени двух московских компаний, ООО "Серния Инжиниринг" и ООО "Сертал", которые, по словам прокуроров, действовали под руководством российских спецслужб.

Начиная, по крайней мере, с 2017 года, обвиняемые использовали глобальную сеть подставных компаний и банковских счетов для приобретения и отправки в Россию передовой электроники и оборудования, которые могут быть использованы для "квантовых вычислений, разработки гиперзвукового и ядерного оружия и других военных и космических применений".

Среди этих пунктов, согласно обвинительному заключению, были:

  • "набор фишек" из 45 передовых полупроводников;
  • "синтезатор частоты цезия с низким уровнем шума" стоимостью 45 тысяч долларов;
  • высококачественные анализаторы спектра, используемые в электронном тестировании;
  • дорогие осциллографы и генераторы сигналов.

Многие из них являются так называемыми устройствами двойного назначения, которые могут быть использованы в военных или гражданских целях.

Незаконная деятельность продолжалась после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против "Сернии", "Сертала" и одного из подсудимых Евгения Гринина после вторжения России в Украину в феврале, сообщает Министерство юстиции.

Когда оно объявило о санкциях, Управление по контролю за иностранными активами Казначейства заявило, что те, которые становятся мишенью, являются "инструментальными для военной машины Российской Федерации". Бреон Пис, американский прокурор в Бруклине, повторил эту формулировку, объявив обвинение во вторник.

"Наш офис не будет останавливаться в своем активном преследовании лиц, которые незаконно закупают американские технологии для дальнейшего использования в поддержку жестокой войны России с демократией", - сказал он.

Имена фигурантов:

  • Евгений Гринин, 47 лет (Москва);
  • Алексей Ипполитов, 57 лет (Москва);
  • Борис Лившиц, 52 года (бывший житель Бруклина, в настоящее время проживающий в Санкт-Петербурге);
  • Светлана Скворцова, 41 год (Москва);
  • Вадим Коношенок, 48 лет, (Таллин, Эстония);
  • Алексей Брейман, 35 лет (США);
  • Вадим Ермоленко, 41 год (США).

Они обвиняются в заговоре, мошенничестве и отмывании денег и могут быть приговорены к 30 годам тюремного заключения. Четыре из них остаются на свободе.

Ермоленко, американский гражданин, и Брейман, постоянный житель США, идентифицированный в судебных заявках как гражданин Израиля, был предстал перед судом во вторник. Он был освобожден после размещения облигации в размере 500 тысяч долларов.

Брейман был освобожден при внесенням залоге в 150 тысяч долларов при соблюдении условий, которые включали сдачу паспортов и ношение электронного устройства.

По словам прокуроров, Коношенок, который, по мнению властей США, является офицером внутренней разведки России, Федеральной службы безопасности, был арестован в Эстонии на прошлой неделе и ожидает процедуры экстрадиции. По словам Министерства юстиции, эстонские власти обнаружили 375 фунтов боеприпасов американского производства при поиске склада, который он использовал.

Ранее сообщалось, США не наблюдают признаков, которые бы свидетельствовали о том, что Россия готовится применить ядерное оружие.

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