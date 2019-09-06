США сподіваються, що нове керівництво в Україні пожвавить "нормандський формат"

Держсекретар США Майк Помпео висловив сподівання, що зміна керівництва в Україні сприятиме мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі. Про це він сказав в інтерв’ю The Daily Signal.

Зокрема, Помпео сподівається, що переговори в "нормандському форматі" отримають новий поштовх. На його думку, саме Росія повинна зробити кроки для деескалації ситуації.

"Ми активно намагаємось віднайти вірний набір рішень. Сподіваємось, це можна розв'язати. Ми також справді сподіваємось, що нове керівництво в Україні надасть нового поштовху нормандському формату", - заявив дипломат.

Водночас Помпео відмовився коментувати ймовірність долучення США до переговорів щодо мирного врегулювання на Донбасі. Він заявив, що звільнення двадцяти чотирьох українських моряків було б гарним початком для переговорів з боку Путіна.

Помпео підкреслив, що Сполучені Штати продовжують не визнавати спробу анексії Криму Росією та засуджують вторгнення Росії до України.

"Ми дуже чітко зазначили нашу позицію стосовно ролі Росії в Україні. Ми знаємо, Європа знає - всі розуміють, що це українська територія і наша позиція не може бути чіткішою", сказав держсекретар США.

Раніше президент США Дональд Трамп висловлював переконання, що президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть досягти угоди.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки готові приєднатися до зустрічі в нормандському форматі, щодо врегулювання конфлікту в Україні.