США сподіваються на домовленості України і РФ

США сподіваються на домовленості між Україною і Росією. Про це заявив радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен в ефірі телеканалу CBS.

На питання журналіста, мають намір США і надалі надавати військову допомогу Україні, він відповів: "Я сподіваюся, що Україна і РФ порозуміються, буде якийсь мирний договір або угода. Я не буду давати зобов'язання назавжди щодо того, що ми будемо робити".

Нагадаємо, в США у вересні розгорівся скандал навколо телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні. Розмови лідерів двох країн став приводом для оголошення Палатою представників Конгресу США про початок процедури імпічменту Трампа. Як стверджують демократи, Трамп під час бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмін на надання фінансової і військової допомоги Києву.

Нещодавно стало відомо, що Ггосдепартамент США у вересні поточного року ухвалив рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні до того, як відповідне розпорядження віддав президент Дональд Трамп.