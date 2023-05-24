США предоставили гуманитарную помощь Судану и соседним странам на 245 млн долларов

Помощь получат Судан, Чад, Египет, Южный Судан и Центральноафриканская Республика. 143 млн долларов передало Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Государственного департамента, еще 103 – Бюро гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию.

"Благодаря этому финансированию наши гуманитарные партнеры могут удовлетворить новые потребности, связанные с текущим конфликтом, в результате которого около 840 000 человек были перемещены внутри страны и еще 250 000 человек были вынуждены сбежать с 15 апреля", - заявили в Госдепе.

Общий объем помощи этим странам в 2023 финансовом году уже составляет 880 млн. долларов. Они направляются на обеспечение продовольствием, водой, медицинским обслуживанием и другой жизненно необходимой помощью внутренне перемещенных лиц, беженцев и других лиц, страдающих конфликтом.

Какая ситуация в Судане сейчас

Напомним, 15 апреляв столице Судана и ряде других городов начались сражения между армией страны и Силами быстрого реагирования. По данным ВОЗ, около 705 человек погибли, еще 5287 получили ранения, а около 1,1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, в стране возник политический и гуманитарный кризис.

Также из - за боевых действий в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН.

А 20 мая стороны сообщили о заключении семидневного перемирия. Однако многочисленные предварительные соглашения о прекращении огня были нарушены.

Все подробности о том, что происходит в Судане и при чем здесь ППК "Вагнера", можно узнать в материале РБК-Украина.

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