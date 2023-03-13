США предоставит почти 120 млн долларов финансовой помощи медицинской системе Украины

Глобальный координатор США по СПИДу Джон Н. Нкенгасонг анонсировал выделение общего финансирования Украине в сумме 118,5 млн долларов сроком на два года.

Отмечается, что из них 59,5 млн долларов планируется выделить в 2024 году и еще 59 млн. долларов - в 2025 году.

"Двухлетнее финансирование будет введено впервые. Кроме этого, Глобальный фонд также анонсировал выделение 157 млн долларов помощи на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

PEPFAR

Это чрезвычайная инициатива Президента США по оказанию помощи в борьбе с ВИЧ/СПИДом. Она заключается в оказании технической помощи и определенного объема непосредственных услуг, обеспечивающих максимальное качество, масштабы охвата и результативность национальных мероприятий по ответу на эпидемию ВИЧ/СПИД.