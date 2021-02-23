"Північний потік-2": 18 європейських компаній вийшли з проекту або зроблять це

Через загрозу санкцій проти "Північного потоку-2" вісімнадцять європейських компаній вже залишили проект або знаходяться на стадії виходу. На сьогодні США ввели санкції проти однієї компанії, але пригрозили зробити подальші дії.

Про це пише DW з посиланням на звіт Державного департаменту США для Конгресу.

"Це показує, що законодавчі цілі і наші дії увінчалися успіхом. Ми продовжуємо відстежувати компанії, замішані в потенційно санкційних діях", - зазначив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

Видання пише, що США пригрозили санкціями проти інших компаній, але поки що вони діють тільки щодо російської компанії "КВТ-РУС", якій належить трубоукладач "Фортуна", задіяний в будівництві "Північного потоку-2".

В основному з проекту вийшли страхові компанії, які зареєстровані в Британії. Крім того, припинили участь постачальник промислових послуг Bilfinger з Мангейма і мюнхенська страхова компанія Munich Re Syndicate Limited. Швейцарська Zurich Insurance Group і паризька Axa Group теж вийшли з проекту.