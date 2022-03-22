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США вже почали постачати зброю Україні в рамках оборонної допомоги

Фото: США вже почали постачати зброю Україні в рамках оборонної допомоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Пентагоні стверджують, що відправка нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже почалася. Однак вона ще не надійшла в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нова партія ще доопрацьовується, зазначили в Міноборони США.

"Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - заявили журналістам старший представник Пентагону.

Раніше з'явилася інформація, що США можуть передати Україні радянські системи ППО. Американці таємно придбали їх для вивчення технологій СРСР.

Нагадаємо, що США і ще 12 країн підписали заяву про невідкладну модернізацію ППО України.

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