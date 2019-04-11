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У США з початку року констатували 465 випадків зараження кором

Новини » Суспільство    11.04.2019 - 03:46
У США з початку року констатували 465 випадків зараження кором
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив обов'язкову вакцинацію

З початку поточного року у США зафіксували 465 випадків зараження кором, майже 170 з них - у штаті Нью-Йорк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

У вівторок мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив обов'язкову вакцинацію і режим надзвичайного стану у галузі охорони здоров’я.

"Це єдиний шлях зупинити цей спалах і переконатись, що ті, хто не був щеплений, отримає вакцину. Людям критично важливо усвідомити, що вакцина від кору працює. Вона безпечна, ефективна, випробувана часом", - заявив він.

Так, для усіх невакцинованих людей, які живуть, працюють або вчаться у низці округів Нью-Йорка оголосили обов’язкове щеплення від кору, паротиту й краснухи. Фізично змусити людей робити це не можуть, однак за відмову обіцяють тисячу доларів штрафу. Наприкінці березня невакцинованим дітям заборонили відвідувати усі громадські місця.

Ед Дей, очільник виконавчої влади округу Рокленд, оголосив, що всім невакцинованим від кору людям, молодшим за 18 років, заборонено відвідувати громадські місця протягом 30 днів, або до моменту, коли вони отримають щеплення.

Зазначається, що за даними ЮНІСЕФ, за підсумками минулого року, Україна стала світовим лідером із кількості хворих на кір. На думку ЮНІСЕФ, це свідчить про зведення нанівець прогресу з подолання цього захворювання, якому легко запобігти, але яке може бути смертельно небезпечним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вівторок рада міста Нью-Йорка (США) оголосила надзвичайний стан у галузі охорони здоров'я в окремих районах міста після спалаху кору.

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