В США с начала года констатировали 465 случаев заражения корью

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил обязательную вакцинацию

С начала текущего года в США зафиксировали 465 случаев заражения корью, почти 170 из них - в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Во вторник мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил обязательную вакцинацию и режим чрезвычайного положения в области здравоохранения.

"Это единственный путь остановить эту вспышку и убедиться, что те, кто не был привит, получит вакцину. Людям критически важно осознать, что вакцина от кори работает. Она безопасная, эффективная, испытанная временем", - заявил он.

Так, для всех невакцинированных людей, которые живут, работают или учатся в ряде округов Нью-Йорка объявили обязательную прививку от кори, паротита и краснухи. Физически заставить людей делать это не могут, однако за отказ обещают тысячу долларов штрафа. В конце марта невакцинированным детям запретили посещать все общественные места.

Эд Дей, глава исполнительной власти округа Рокленд, объявил, что всем невакцинированным от кори людям, младше 18 лет, запрещено посещать общественные места в течение 30 дней, или до момента, когда они получат прививки.

Отмечается, что по данным ЮНИСЕФ, по итогам прошлого года, Украина стала мировым лидером по количеству больных корью. По мнению ЮНИСЕФ, это свидетельствует о сведении на нет прогресса по преодолению этого заболевания, которое легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник совет города Нью-Йорка (США) объявила чрезвычайное положение в области охраны здоровья в отдельных районах города после вспышки кори.