У США чоловік викрав автомобіль з COVID-вакцинами всередині

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

В американському штаті Флорида невідомий чоловік викрав автомобіль. В салоні викраденої машини були флакони з вакциною від коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Інцидент стався у середу близько 16:00 за місцевим часом. Чоловік викрав автомобіль зі стоянки Strawberry Festival Grounds в місті Плант-Сіті. Викрадачу, за даними правоохоронців, близько 20 років.

В поліції розповіли, що чоловік викрав сірий Hyundai Accent 2018. Зараз автомобіль перебуває в розшуку по всій країні. Зловмисника шукають.

Нагадаємо, в Інтерполі попереджали, що з початком вакцинації від коронавірусу у світі очікується поява злочинів, пов'язаних з вакцинами. Інтерпол очікував можливих викрадень або продажу підроблених вакцин від коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, наприкінці грудня в Інтерполі прогнозували різке зростання злочинності через COVID-вакцини.

Крім того, в Європолі попереджали про шахрайство з вакцинами від коронавірусу. У мережі почали з'являтися фіктивні оголошення про продаж COVID-вакцин.