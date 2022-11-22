США могут ввести новые санкции против Ирана из-за передачи РФ дронов

В США могут ввести более жесткие санкции против Ирана из-за передачи им боевых дронов России и прямого участия иранских военных в атаках по Украине.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его телефонный брифинг.
"Мы видели, как Иран напрямую поддерживал усилия России по убийству (гражданских – ред.) украинцев", - отметил Кирби.
По его словам, речь идет не только о передаче РФ дронов и помощи в обучении российских военных в их управлении.
"Они (иранцы - ред.) были привлечены непосредственно и помогали россиянам убивать невинных украинских людей и атаковать гражданскую инфраструктуру", - отметил Кирби.
В связи с этим США продолжат работать со своими союзниками и партнерами в регионе и за его пределами, чтобы привлечь режим в Тегеране к ответственности.
Кирби также подчеркнул, что против Ирана уже были введены санкции. Он отметил, что Тегеран поднял резолюцию Совета Безопасности ООН, и этот вопрос рассматривается.
"Мы не исключаем вариант введения дополнительных санкций", - добавил представитель Белого дома.
Ранее мы писали, что большая часть деталей иранских БПЛА производятся компаниями в США, Европе и других странах-союзниках, что побуждает правительство США к расследованию.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что Иран продолжает поставлять вооружение в РФ, а транспортировка осуществляется с помощью самолетов и кораблей.
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