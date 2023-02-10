США могут ввести санкции против китайских компаний, связанных с воздушными шарами

Соединенные Штаты изучат возможность введения санкций против организаций, связанных с полетом воздушных шаров, один из которых был сбит американскими военными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Вашингтоне уверены, что производитель китайского воздушного шара, сбитого в минувшие выходные у восточного побережья США, имеет прямое отношение к Народно-освободительной армии.
В ФБР, которое возглавляет расследование по изучению найденных остатков воздушного шара, сообщили, что они получили лишь ограниченные вещественные доказательства и еще не имеют достаточно информации для оценки его возможностей.
"Нам еще рано делать какие-то выводы по этому процессу, и улики, которые были обнаружены и доставлены в ФБР, все еще крайне ограничены", - сказал представитель бюро.
Отдельно в четверг, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, заместитель госсекретаря Венди Шерман назвала полет китайского воздушного шара еще одним признаком усилий Пекина по изменению международного порядка.
"Этот безответственный поступок в полной мере продемонстрировал то, что мы давно признали: Китай стал более репрессивной внутри страны и более агрессивной за рубежом", - заявила Шерман на слушаниях.
Она также отметила, что Вашингтон будет продолжать блокировать использование Китаем американских технологий для модернизации своей армии.
Тем не менее, заместитель госсекретаря выразила надежду, что Вашингтон и Пекин смогут продолжить совместную работу по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом.
Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.
Похожий аэростат также заметили над странами Латинской Америки. Пекин признал, что он пренадлежит Китаю и якобы использовался для летных испытаний.
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