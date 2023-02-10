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США могут ввести санкции против китайских компаний, связанных с воздушными шарами

Фото: США могут ввести санкции против Китая за воздушные шары (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты изучат возможность введения санкций против организаций, связанных с полетом воздушных шаров, один из которых был сбит американскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Вашингтоне уверены, что производитель китайского воздушного шара, сбитого в минувшие выходные у восточного побережья США, имеет прямое отношение к Народно-освободительной армии.

В ФБР, которое возглавляет расследование по изучению найденных остатков воздушного шара, сообщили, что они получили лишь ограниченные вещественные доказательства и еще не имеют достаточно информации для оценки его возможностей.

"Нам еще рано делать какие-то выводы по этому процессу, и улики, которые были обнаружены и доставлены в ФБР, все еще крайне ограничены", - сказал представитель бюро.

Отдельно в четверг, выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, заместитель госсекретаря Венди Шерман назвала полет китайского воздушного шара еще одним признаком усилий Пекина по изменению международного порядка.

"Этот безответственный поступок в полной мере продемонстрировал то, что мы давно признали: Китай стал более репрессивной внутри страны и более агрессивной за рубежом", - заявила Шерман на слушаниях.

Она также отметила, что Вашингтон будет продолжать блокировать использование Китаем американских технологий для модернизации своей армии.

Тем не менее, заместитель госсекретаря выразила надежду, что Вашингтон и Пекин смогут продолжить совместную работу по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

Похожий аэростат также заметили над странами Латинской Америки. Пекин признал, что он пренадлежит Китаю и якобы использовался для летных испытаний.

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