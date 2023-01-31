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США могут вскоре объявить о новой военной помощи Украине, - Белый дом

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Вторник 31 января 2023 19:03
США могут вскоре объявить о новой военной помощи Украине, - Белый дом Фото: США могут вскоре объявить о новой военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки планируют уже скоро объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливии Далтон.

Она отказалась комментировать вчерашний отказ президента США Джо Байдена предоставлять Украине истребители F-16, но напомнила, что ее страна передает нашей значительное количество военной помощи.

"Мы направляем артиллерийские боеприпасы, бронетехнику, критические средства противовоздушной обороны. Мы находимся в постоянном контакте по поводу их боевых потребностей. И я ожидаю, что скоро будет объявлено о дополнительной помощи в сфере безопасности", - добавила Далтон.

Напомним, ранее стало известно, что Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину. Также в конце февраля планируется объявить о еще одном крупном пакете военной помощи нашей стране.

Также мы писали, что Министерство торговли США внесло семь иранских организаций в свой "черный список" за помощь России.

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