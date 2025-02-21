США могут выйти из международных усилий по трибуналу над Путиным, - СМИ

По данным издания, США не захотела называть Россию "агрессором" на встрече "основной группы стран", которая работает над созданием трибунала, чтобы привлечь к ответственности диктатора Владимира Путина за его военные преступления.

Как пишет The Telegraph, в Европе уже опасаются, что лесть президента США Дональда Трампа в адрес Путина может привести к тому, что в рамках мирного урегулирования с российского диктатора снимут вину за вторжение.

Такая позиция Вашингтона уже негативно сказалась на подготовке к заключительной встрече "основной группы" в следующем месяце. Группа возглавляет коалицию из 40 стран, которая намерена создать спецтрибунал над Россией.

"Пока они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", - сказал изданию неназванный чиновник.

Но, в то же время, The Telegraph уточняет, что США пока что не выходили из такой инициативы и, как ожидается, примут участие в следующей встрече "основной группы" в Страсбурге.

Издание уточняет, что в европейских столицах сейчас ведутся переговоры о возможном развале специального трибунала, если США все же прекратят участие в инициативе.