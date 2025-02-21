США могут выйти из международных усилий по трибуналу над Путиным, - СМИ

США могут прекратить свое участие в программе по привлечению России к ответственности за военные преступления. В Вашингтоне отказываются называть РФ агрессором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, США не захотела называть Россию "агрессором" на встрече "основной группы стран", которая работает над созданием трибунала, чтобы привлечь к ответственности диктатора Владимира Путина за его военные преступления.
Как пишет The Telegraph, в Европе уже опасаются, что лесть президента США Дональда Трампа в адрес Путина может привести к тому, что в рамках мирного урегулирования с российского диктатора снимут вину за вторжение.
Такая позиция Вашингтона уже негативно сказалась на подготовке к заключительной встрече "основной группы" в следующем месяце. Группа возглавляет коалицию из 40 стран, которая намерена создать спецтрибунал над Россией.
"Пока они не признают, что это агрессия, они не могут участвовать", - сказал изданию неназванный чиновник.
Но, в то же время, The Telegraph уточняет, что США пока что не выходили из такой инициативы и, как ожидается, примут участие в следующей встрече "основной группы" в Страсбурге.
Издание уточняет, что в европейских столицах сейчас ведутся переговоры о возможном развале специального трибунала, если США все же прекратят участие в инициативе.
Напомним, только несколько недель назад генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил о значительном прогрессе в вопросе создания спецтрибунала для России.
При этом заместитель руководителя ОП Ирина Мудра в интервью РБК-Украина отмечала, что в 2025-м году спецтрибунал над Россией еще не заработает.
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