США могут вывести 30% своих войск из Европы, - Politico

Берлин обеспокоен возможным сокращением американского военного присутствия. Германия боится, что США начнут быстрее сворачивать базы, чем Европа сможет компенсировать это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Министр обороны Борис Писториус посетил Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию с главой Пентагона Питом Хегсетом. Он подтвердил, что Германия ждет перемен в американской позиции и хочет быть частью координации.

Пентагон готовит отчет, Европа ждет последствий

Главным элементом будущих решений станет пересмотр глобального размещения войск США. Это касается не только Европы, но и региона Индо-Тихоокеанского, где растет напряженность.

Финальный отчет Пентагона ожидается в сентябре. Германия не знает, какие именно шаги предпримут США и в какой срок они начнутся.

Германия остается главным центром американских баз

В стране дислоцированы около 35 тыс. американских военных. Среди ключевых объектов - авиабаза Рамштайн и тренировочный полигон в Графенвере, крупнейший за пределами США.

Германия по-прежнему сильно зависит от поддержки США. Это касается как боеприпасов и логистики, так и стратегического сдерживания, включая размещенные американские ядерные заряды.

Берлин и НАТО стремятся к координации

НАТО также обеспокоена, но посол США в Альянсе уверяет, что сюрпризов не будет. Обсуждения идут на ежедневной основе.

Официальный представитель Минобороны Германии отказался уточнять детали переговоров. Тем временем в кулуарах обсуждаются возможные сценарии сокращения до 30% войск США в Европе.

Берлин делает ставку на дипломатию и расходы

На фоне неопределенности Германия делает ставку на публичную дипломатию и увеличение расходов. В 2025 году оборонный бюджет составит около 86 млрд евро, а к 2029 вырастет до 153 млрд евро - примерно 3,5% ВВП.

Это позволяет Берлину претендовать на роль стабильного партнера США и сохранить размещение войск. Германия подчеркивает готовность развивать инфраструктуру для союзников.

Мерц укрепляет отношения с Трампом

Канцлер Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в июле, чтобы обсудить поставки оружия Украине. Во время визита в США он поднял тему войск в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что Европа должна делать больше, но признал, что Германия делает шаги навстречу. Это восприняли как позитивный сигнал в Берлине.

Персональные контакты могут сыграть ключевую роль

По мнению экспертов, такие контакты важны, особенно с политиками вроде Трампа. Личная дипломатия может повлиять на решения Вашингтона.

Однако итог будет зависеть от позиции США. Германия может только пытаться минимизировать риски и быть готовой к любому развитию событий.