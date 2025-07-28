ua en ru
Пн, 28 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США могут вывести 30% своих войск из Европы, - Politico

Брюссель, Понедельник 28 июля 2025 08:50
UA EN RU
США могут вывести 30% своих войск из Европы, - Politico Фото: Европу могут покинуть треть американских военных (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Берлин обеспокоен возможным сокращением американского военного присутствия. Германия боится, что США начнут быстрее сворачивать базы, чем Европа сможет компенсировать это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Министр обороны Борис Писториус посетил Вашингтон, чтобы обсудить ситуацию с главой Пентагона Питом Хегсетом. Он подтвердил, что Германия ждет перемен в американской позиции и хочет быть частью координации.

Пентагон готовит отчет, Европа ждет последствий

Главным элементом будущих решений станет пересмотр глобального размещения войск США. Это касается не только Европы, но и региона Индо-Тихоокеанского, где растет напряженность.

Финальный отчет Пентагона ожидается в сентябре. Германия не знает, какие именно шаги предпримут США и в какой срок они начнутся.

Германия остается главным центром американских баз

В стране дислоцированы около 35 тыс. американских военных. Среди ключевых объектов - авиабаза Рамштайн и тренировочный полигон в Графенвере, крупнейший за пределами США.

Германия по-прежнему сильно зависит от поддержки США. Это касается как боеприпасов и логистики, так и стратегического сдерживания, включая размещенные американские ядерные заряды.

Берлин и НАТО стремятся к координации

НАТО также обеспокоена, но посол США в Альянсе уверяет, что сюрпризов не будет. Обсуждения идут на ежедневной основе.

Официальный представитель Минобороны Германии отказался уточнять детали переговоров. Тем временем в кулуарах обсуждаются возможные сценарии сокращения до 30% войск США в Европе.

Берлин делает ставку на дипломатию и расходы

На фоне неопределенности Германия делает ставку на публичную дипломатию и увеличение расходов. В 2025 году оборонный бюджет составит около 86 млрд евро, а к 2029 вырастет до 153 млрд евро - примерно 3,5% ВВП.

Это позволяет Берлину претендовать на роль стабильного партнера США и сохранить размещение войск. Германия подчеркивает готовность развивать инфраструктуру для союзников.

Мерц укрепляет отношения с Трампом

Канцлер Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Дональдом Трампом в июле, чтобы обсудить поставки оружия Украине. Во время визита в США он поднял тему войск в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что Европа должна делать больше, но признал, что Германия делает шаги навстречу. Это восприняли как позитивный сигнал в Берлине.

Персональные контакты могут сыграть ключевую роль

По мнению экспертов, такие контакты важны, особенно с политиками вроде Трампа. Личная дипломатия может повлиять на решения Вашингтона.

Однако итог будет зависеть от позиции США. Германия может только пытаться минимизировать риски и быть готовой к любому развитию событий.

Напомним, президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в июне заявил, что Соединенные Штаты остаются приверженными принципу коллективно обороны в Североатлантическом альянсе. На вопрос о своей приверженности статье 5 устава НАТО Трамп ответил: "Мы с ними до конца".

В то же время, кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца намерен быстро превратить бундесвер в сильнейшую армию Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки
Новости
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Как выглядит поврежденная многоэтажка в Киеве после атаки (видео)
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку