США могут отправить на базу в Гуантанамо тысячи нелегалов, среди которых есть украинцы, - WP

По словам неназванных официальных лиц, которые знакомы с этим вопросом, перевозка нелегальных мигрантов начнется уже на этой неделе. Мигранты же происходят из разных стран, включая Британию, Италию, Германию, Турцию, Ирландию, Францию и Украину. В частности среди них много граждан Гаити.

Администрация Трампа, в свою очередь, вряд ли предупредит о своих планах иностранные правительства.

Подготовка к переводу включает медицинское обследование девяти тысяч человек, чтобы определить, достаточно ли они здоровы, чтобы их отправили в Гуантанамо. Тюрьма же известна тем, что в ней содержались подозреваемые в терроризме и другие лица, которые были захвачены на полях битвы после 11 сентября.

Свое решение чиновники администрации Трампа объясняют тем, что Штатам нужно освободить места во внутренних местах заключения, которые стали переполненными из-за обещания глава Белого дома осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.