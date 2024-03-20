США могут заключить соглашение о признании вины с основателем WikiLeaks Ассанжем, - WSJ

Основатель международной организации и сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж может заключить соглашение о признании вины с правительством США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание уточняет, что Министерство юстиции США рассматривает вопрос о том, позволить ли Джулиану Ассанжу признать себя виновным по смягченному обвинению в ненадлежащем обращении с секретной информацией.

WSJ пишет, что это открывает возможность для заключения сделки, которая в конечном итоге может привести к его освобождению из британской тюрьмы.

Ассанж ведет затяжную судебную тяжбу с британским правительством, чтобы избежать экстрадиции в США для предстоящего суда за публикацию тысяч конфиденциальных военных отчетов США и дипломатических телеграмм в 2010 году.

Сейчас британский суд рассматривает вопрос о том, может ли позволить основателю WikiLeaks последний шанс для апелляции. После того, как прокуратура США предъявила ему обвинения в 2019 году, его задержали сотрудники правоохранительных органов Великобритании, и с тех пор он находится в лондонской тюрьме.

WikiLeaks

Международная некоммерческая организация, которая публикует секретную информацию, взятую из анонимных источников или во время утечки этой информации.

Создатели сайта, который был запущен в 2006 году организацией Sunshine Press, заявляли, что владеют информационной базой в 1,2 миллиона документов, которые они собрали за первый год существования сайта.

Организация опубликовала ряд важных документов, после чего информация из этих документов появилась на первых полосах газет. Ранние публикации включали такие документы, как расходы в войне в Афганистане и отчет о коррупции в Кении.

В апреле 2010 года WikiLeaks опубликовал кадры, снятые во время багдадского авиаудара 12 июля 2007 года, на которых от обстрела вертолётом AH-64 Apache, среди прочих, погибли журналисты Reuters.

Преследование Ассанжа со стороны США

США обвиняют Джулиана Ассанжа по 18 пунктам, в частности в хищении секретной информации, шпионаже и заговоре с целью взлома компьютерных сетей. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 175 лет лишения свободы.

В течение семи лет - с 2012 по 2019 год - создатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, которое предоставило ему убежище. Это позволило ему избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании.

В апреле 2019 года британский суд признал основателя Wikileaks виновным в неявке на судебное заседание в 2012 году. Власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

В мае 2019 и июне 2020 года правительство США обнародовало новые обвинения против Ассанжа, обвиняя его в нарушении закона о шпионаже 1917 года и утверждая, что он вступил в сговор с хакерами.

Что этому предшествовало