США могут заключить соглашение о "редкоземах" с еще одной страной, - FT

США могут заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов с еще одной страной. Речь идет о Демократической Республике Конго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как пишет издание, Конго имеет большие запасы критически важных ресурсов, необходимых для производства современных технологий, и США открыты для совместной работы в этой сфере.
Собеседник FT в Госдепе США отмечает, что африканская страна обратилась к США с предложением о сделке, которая предоставит США возможность получить доступ к ископаемым в обмен на поддержку президента Феликса Чисекеди, который возглавляет страну с 2019 года.
Собеседник издания отметил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, создаст "высококвалифицированные рабочие места" и способствует интеграции республики "в глобальные и региональные цепочки поставок".
Financial Times добавил, что Конго также хотят попросить США оказать поддержку их войскам на фоне боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.
Напомним, Украина и США пытаются заключить соглашение о редкоземельных материалах. В рамках соглашения Вашингтон хочет получить доступ к ископаемым Украины.
Украина в свою очередь хочет получить гарантии безопасности в обмен на ископаемые. Однако администрация Дональда Трампа пока не соглашается с этим.
Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, документ называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие.
Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
Соглашение должны были подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Но из-за перепалки Трампа и Зеленского подписание документа отменили.
Недавно Трамп заявил, что собирается "резко увеличить" добычу редкоземельных материалов в США.
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