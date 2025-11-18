США могут продать Эр-Рияду истребители F-35: Трамп подтвердил намерения

"Я скажу, что мы это будем делать, мы будем продавать F-35", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете за день до приема наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана в Вашингтоне.

Продажа может ознаменовать значительный сдвиг в политике США и повлиять на военный баланс на Ближнем Востоке, в частности на принцип "качественного военного превосходства" Израиля, пишет агентство.

Саудовская Аравия хочет американские самолеты

Саудовская Аравия хочет купить до 48 истребителей F-35, что является потенциальной многомиллиардной сделкой.

Это государство - крупнейший покупатель американского оружия - годами стремилось получить истребитель F-35, чтобы модернизировать свои военно-воздушные силы и противодействовать региональным угрозам, в частности со стороны Ирана.

В начале года Саудовская Аравия обратилась к Трампу с прямой просьбой купить самолеты.

Как сообщили Reuters чиновники США, которые пожелали остаться анонимными, политический отдел Пентагона месяцами работал над потенциальной сделкой.

Вашингтон взвешивает продажу оружия на Ближний Восток таким образом, чтобы обеспечить Израилю "качественное военное преимущество". Это гарантирует, что Израиль получает более совершенное американское оружие, чем арабские государства.

Однако, отмечает агентство, Конгресс США может создать проблемы для продажи истребителей. Ведь часть законодателей выступает против углубления военного сотрудничества с Эр-Риядом, особенно после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Предыдущая администрация Байдена также рассматривала возможность передачи F-35 Саудовской Аравии в рамках дипломатического соглашения, которое предусматривало нормализацию отношений между Эр-Риядом и Израилем. Но этого не произошло.