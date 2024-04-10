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США могут смягчить рекомендации для граждан перед визитом в Китай, - Reuters

Среда 10 апреля 2024 06:15
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США могут смягчить рекомендации для граждан перед визитом в Китай, - Reuters Фото: США могут смягчить рекомендации для граждан перед визитом в Китай (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

США допускает смягчение рекомендаций для граждан, которые планируют путешествие в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

США рассматривают возможность смягчения рекомендаций в отношении своих граждан, выезжающих в Китай, заявил во вторник заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл, признав опасения, что предупреждения могли сократить обмены между американцами и китайцами.

Кэмпбелл сделал комментарий на мероприятии, организованном некоммерческим Национальным комитетом по американо-китайским отношениям.

Он добавил, что большое количество китайских экономических мигрантов, прибывающих в США, вызывает растущую озабоченность американских официальных лиц.

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