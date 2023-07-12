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США могут согласиться на продажу F-16 Турции в обмен на обязательства,- Politico

Фото: США могут согласиться на продажу F-16 Турции в обмен на обязательства ( wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты могут дать согласие на продажу Турции истребителей F-16, если Анкара, в свою очередь, обязуется не применять реактивные самолеты против союзников по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, сотрудники администрации президента США Джо Байдена выступили за продажу партии истребителей F-16. Однако президент США Джо Байден не может одобрить продажу самолетов без поддержки ключевых республиканцев и демократов в комитетах по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Ранее сенаторы выступали против отправки истребителей Турции в связи с тем, что Анкара может использовать F-16 против союзников по НАТО, в частности против Греции.

По словам сенатора Боба Менендеса, сейчас между администрацией Байдена и Палатой представителей ведутся переговоры по условиям и обязательствам, на которых США согласятся продать истребители Турции и, вероятно, общий знаменатель в скором времени будет найден.

Продажа истребителей F-16 Турции

Турция в октябре 2021 года отправила США запрос на покупку 40 новых самолетов F-16 на сумму 20 млрд долларов, а также почти 80 комплектов для модернизации имеющегося парка.

И турецкие официальные лица, и администрация Байдена отвергли любые предположения о том, что одобрение Анкарой вступления Швеции в НАТО как-то связано с продажей F-16 в течение нескольких месяцев переговоров по преодолению турецкого сопротивления.

Вскоре в Вашингтоне заявили, что приступят к передаче Турции истребителей F-16 после консультаций с Конгрессом.

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Соединенные Штаты АмерикиТурцияF-16