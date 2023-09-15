США могут передать Украине ракеты ATACMS этой осенью, - WSJ

Байден еще не одобрил передачу ракеты. Однако представители администрации заявили, что они вновь рассматривают возможность поставки осенью этого года армейской тактической ракетной системы (ATACMS) для усиления контрнаступления Украины

Пентагон долгое время не хотел предоставлять эту систему, которая может запускаться с пусковой установки HIMARS, предоставленной США в прошлом году, аргументируя это тем, что американские Вооруженные силы имеют ограниченный запас этого оружия.

Тем не менее, по словам американских чиновников, несколько факторов побудили администрацию Байдена вновь рассмотреть вопрос о предоставлении ракеты.

По словам официальных лиц, рассматриваемые в администрации планы предусматривают поставку ограниченного количества ракет, что может снять опасения Пентагона по поводу того, что американские запасы могут быть сильно истощены.

Ранее США добились гарантий того, что Украина не будет использовать предоставленное Америкой оружие для нападения на территорию России, и ожидается, что предоставление ATACMS будет зависеть от аналогичного обещания.

ATACMS для Украины

Вашингтон пока воздерживается от отправки в Украину своих дальнобойных ATACMS. При этом на днях сразу несколько западных изданий сообщали, что США, скорее всего, передадут эти ракеты.

При этом Reuters писало со ссылкой на нескольких американских чиновников, что администрация Джо Байдена близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности, начиненных кассетными боеприпасами.

Как заявил недавно руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

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