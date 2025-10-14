США могут передать Украине лишь до 50 ракет Tomahawk, - FT

"Вашингтон может выделить от 20 до 50 ракет Tomahawk, что не изменит динамику войны. Хотя ракеты большой дальности могут дополнить украинские беспилотники дальнего действия и крылатые ракеты, они все равно будут очень ограниченными возможностями, безусловно, недостаточными для обеспечения длительных, глубоких атак против РФ", - отметила аналитик.

Украинский чиновник в разговоре с изданием заявил, что президент США Дональд Трамп ближе, чем когда-либо, к поставке ракет, но в Белом доме четко дали понять, что еще не приняли решение.

Марк Кансиан, бывший чиновник Пентагона, который сейчас работает в аналитическом центре Центра стратегических и международных исследований, во время недавних военных учений оценил, что США имеют в целом 4150 ракет Tomahawk.

С 2022 года Пентагон закупил лишь около 200 ракет, и уже выпустил более 120 во время учений. По словам экспертов по обороне, Пентагон запросил финансирование только на 57 дополнительных ракет Tomahawk в своем бюджете на 2026 год.