США не могут позволить Украине проиграть войну из-за нехватки денег, - глава Минфина

Она считает запрос президента США Джо Байдена о предоставлении помощи Украине и Израилю критическим для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Глава Минфина добавила, что не может прогнозировать расписание голосования Конгресса США по этому законопроекту и выразила одобрение тому факту, что Конгресс принял закон, который позволяет правительству оставаться открытым и работоспособным.

США не могут позволить Украине проиграть войну

"Но действительно важно, чтобы эта помощь была оказана и Израилю, и Украине. Мы не можем позволить Украине проиграть битву на внутреннем фронте, потому что ей не хватает денег, чтобы держать школьных учителей в классе и сотрудников служб быстрого реагирования на работе, когда она отважно борется на поле боя. Таким образом, Украина полностью зависит от этой помощи", - сказала министр.

Она считает, что США необходимо присоединиться к другим (странам - ред.), поскольку их европейские партнеры предоставили Украине помощь в размере 50 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, а МВФ предоставил более 15 миллиардов.

Йеллен уточняет, что если США позволят российскому диктатору Владимиру Путину победить в Украине, то потом они могут увидеть, как РФ нападет на члена НАТО.

Помощь от США

Напомним, в октябре президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (61 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Инициатива президента столкнулась с сопротивлением в Палате представителей США, где новый представитель Майк Джонсон захотел рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно. Он сделал отдельный пакет для Израиля для рассмотрения Палаты, его поддержали. Однако в Сенате отказались рассматривать такой бюджет.

А сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки выделили новый пакет военной помощи для Украины.