ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США можуть закрити посольство в Багдаді

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила керівництво Іраку про готовність закрити своє посольство в країні. На цей крок США підуть, якщо Ірак не забезпечить припинення ракетних обстрілів.

Популярні новини

Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

За словами джерел газети з-поміж американських офіційних осіб, держсекретар США Майкл Помпео раніше повідомив про це під час телефонної розмови іракського президента Бархама Салеха і прем'єр-міністра Мустафу аль-Казимі.

Представник Держдепу відмовився коментувати "приватні
дипломатичні бесіди Помпео з іноземними лідерами", але зазначив, що США "висловили заклопотаність" з приводу нападів на посольство бойовиків, підтримуваних Іраном.

Нагадаємо, раніше дві ракети "Катюша" впали недалеко від аеропорту Багдада у неділю 30 серпня.

РБК-Україна писало, що в кінці липня міжнародний аеропорт Багдада піддався ракетному обстрілу, на його територію впали дві ракети типу "Катюша"

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БагдадІракпосольство