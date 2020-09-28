США можуть закрити посольство в Багдаді

Адміністрація президента США Дональда Трампа попередила керівництво Іраку про готовність закрити своє посольство в країні. На цей крок США підуть, якщо Ірак не забезпечить припинення ракетних обстрілів.

Про це з посиланням на джерела пише The Wall Street Journal.

За словами джерел газети з-поміж американських офіційних осіб, держсекретар США Майкл Помпео раніше повідомив про це під час телефонної розмови іракського президента Бархама Салеха і прем'єр-міністра Мустафу аль-Казимі.

Представник Держдепу відмовився коментувати "приватні

дипломатичні бесіди Помпео з іноземними лідерами", але зазначив, що США "висловили заклопотаність" з приводу нападів на посольство бойовиків, підтримуваних Іраном.

Нагадаємо, раніше дві ракети "Катюша" впали недалеко від аеропорту Багдада у неділю 30 серпня.

РБК-Україна писало, що в кінці липня міжнародний аеропорт Багдада піддався ракетному обстрілу, на його територію впали дві ракети типу "Катюша"