Глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля

Сполучені Штати мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО. Для цього буде вибрано конкретний час.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії у час та в місці, що буде обрано". При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.