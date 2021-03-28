Глава Держдепу США анонсував нові санкції проти Кремля
Сполучені Штати мають намір розширити санкції проти Росії, агресивна поведінка якої є ключовою проблемою як для США, так і для альянсу НАТО. Для цього буде вибрано конкретний час.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.
Блінкен сказав, що адміністрація "зробить необхідні дії у час та в місці, що буде обрано".
При цьому він відмовився повідомити конкретні деталі.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив 17 березня, що вважає російського лідера Володимира Путіна вбивцею. Він також заявив, що той заплатить за втручання Росії в американські вибори.
Байден пригрозив Путіну наслідками на тлі звіту розвідки США про те, що російський президент причетний до масштабної кампанії з дискредитації Байдена перед виборами. За його словами, в ході телефонної розмови він попередив Путіна про наслідки.
Як повідомляло РБК-Україна, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати донесли до влади Німеччини свою позицію по російському газопроводу "Північний потік-2". У разі продовження будівництва санкції будуть посилені.