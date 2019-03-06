США можуть запровадити нові санкції за співпрацю з владою Венесуели

США не виключає введення вторинних санкцій

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон не исключает введения вторичных санкций за сотрудничество с правительством Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента в Twitter.

Вместе с тем, решения по этому поводу США пока не приняли.

"Но такая возможность остается", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп продлил срок действия ряда санкций США против Венесуэлы.

Отметим, 1 марта США включили шесть человек в свои санкционные списки, в том числе командующего Национальной гвардией Венесуэлы генерала Ричарда Лопеса Варгаса, начальника полиции штата Тачира Кристиана Моралеса Самбрано. США ввели санкции из-за того, что должностные лица препятствовали поставкам гуманитарной помощи на территорию Венесуэлы.

РБК-Украина писало, что 24 февраля Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.