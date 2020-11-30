США можуть запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2", - WSJ

У США частина законодавців прийшли до угоди про необхідність введення нових санкцій стосовно проєкт російського газопроводу "Північний потік-2". Нові санкції, як частина законопроєкту про витрати на оборону, можуть набути чинності до кінця року.

Про це пише Wall Street Journal.

Наголошується, що ці наміри підтримують два українських чиновники, які тривалий час працюють у Вашингтоні з метою зірвати даний проєкт.

Видання зазначає, що це буде означати перемогу України, яка бачить в трубопроводі загрозу для своєї країни.

До українських лобістів Wall Street Journal відносить співробітника компанії "Нафтогаз" Вадима Гламаздіна, і працівника Ради національної безпеки України Олександра Харченка, які в американському Конгресі та Білому домі протягом чотирьох років просували ідею зриву будівництва газопроводу.

"Лобіювання українців і підтримка з боку сенатора Теда Круза та інших законодавців, скептично налаштованих щодо Росії, дало можливість підготувати санкції, які зупинили роботу над "Північним потоком-2" рік тому приблизно в 100 км від кінцевої точки. Тепер українці відчувають, що близькі до успіху", - пише газета.

За словами Гламаздіна, які наводить видання, нові санкції стануть "останнім цвяхом у кришку труни цього проєкту" і "не буде жодного практичного способу побудувати трубопровід".

Нагадаємо, в жовтні Держдепартамент Сполучених Штатів оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Пізніше в Кремлі назвали нові санкції з боку США проти російського газопроводу "Північний потік-2" рейдерською конкуренцією.

Крім того, адміністрація США посилила тиск на європейські компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, німецький Бундестаг відхилив пропозицію про підтримку газопроводу "Північний потік-2". Ініціативу вносила партія Альтернатива для Німеччини (АДГ), яка наполягає на тому, що новий газопровід відповідає інтересам Німеччини та Європи і його будівництво потрібно завершити якомога швидше.