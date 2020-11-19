У Німеччині відхилили ініціативу з підтримки "Північного потоку-2"

Фото: будівництво газопроводу Північний потік-2 (nord-stream2.com)

Бундестаг відхилив пропозицію про підтримку газопроводу Північний потік-2. Пропозицію "Забезпечення енергетичної безпеки - підтримка Nord Stream" внесла партія Альтернатива для Німеччини (АДН).

Відповідні документи опубліковані на сайті парламенту Німеччини.



У пропозиції АДН заявлялося, що проект газопроводу відповідає інтересам Німеччини та Європи. А також був заклик забезпечити швидке завершення будівництва "Північного потоку-2".



Ініціатива була відхилена 556 голосами. В її підтримку висловилися лише 83 представники АДН. Один парламентарій утримався.



Раніше стало відомо, що США мають намір ввести санкції проти страхових та сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російських суден на прокладання газопроводу "Північний потік-2". Це може зупинити будівництво газопроводу.

Напередодні представники Палати представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції будуть включені в закон про державну оборону США на 2021 рік.