ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Німеччині відхилили ініціативу з підтримки "Північного потоку-2"

Німеччина, Четвер 19 листопада 2020 23:07
У Німеччині відхилили ініціативу з підтримки "Північного потоку-2"
Фото: будівництво газопроводу Північний потік-2 (nord-stream2.com)
Автор: РБК-Україна

Бундестаг відхилив пропозицію про підтримку газопроводу Північний потік-2. Пропозицію "Забезпечення енергетичної безпеки - підтримка Nord Stream" внесла партія Альтернатива для Німеччини (АДН).

Відповідні документи опубліковані на сайті парламенту Німеччини.

У пропозиції АДН заявлялося, що проект газопроводу відповідає інтересам Німеччини та Європи. А також був заклик забезпечити швидке завершення будівництва "Північного потоку-2".

Ініціатива була відхилена 556 голосами. В її підтримку висловилися лише 83 представники АДН. Один парламентарій утримався.

Раніше стало відомо, що США мають намір ввести санкції проти страхових та сертифікаційних компаній, які забезпечують роботу російських суден на прокладання газопроводу "Північний потік-2". Це може зупинити будівництво газопроводу.

Напередодні представники Палати представників і Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Санкції будуть включені в закон про державну оборону США на 2021 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Северный поток-2

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся