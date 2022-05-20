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США можуть залишити в Європі 100 тисяч своїх військових, - CNN

Фото: США можуть залишити в Європі посилене військове угруповання (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США можуть залишити в Європі свій посилені військовий контингент в 100 тисяч військовослужбовців. На цей крок Вашингтон піде в тому випадку, якщо Росія не припинить війну в Україні і не перестане загрожувати Фінляндії, Швеції і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, США збільшили чисельність своїх сил в Європі з приблизно 60 тисяч військовослужбовців до вторгнення Росії в Україну до близько 100 тисяч. Американські війська були розміщені в країнах, які знаходяться вздовж східного флангу Європи. Це було з метою підтримки НАТО і подальшого стримування Росії.

Співрозмовники видання уточнили, що в разі необхідності США можуть тимчасово збільшити свій військовий контингент в Європі. Рішення буде прийнято в тому випадку, якщо НАТО проведе більше військових навчань або зміниться ситуація з безпекою.

За словами джерел видання, ці плани почали розглядати після зустрічі головнокомандувачів Збройних сил НАТО в Брюсселі. Військові дають рекомендації майбутній зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, запланованої на червень, а також саміту на вищому рівні, який пройде в Мадриді в кінці травня.

Нагадаємо, за три тижні до нападу Росії на Україну США почали перекидання додаткових військових сил до Європи.

Зазначимо, після вторгнення Росії в Україну країни східного флангу НАТО зажадали посилення сил Альянсу в регіоні.

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