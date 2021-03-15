У США можуть схвалити COVID-вакцину AstraZeneca протягом місяця
Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
У США медичний регулятор розглядає дані про результати випробувань вакцини AstraZeneca від коронавіруса. Її можуть схвалити для екстреного використання протягом місяця.
Про це повідомляє AFP.
Наголошується, що незалежна комісія вже досліджує результати випробувань, які були проведені в Штатах серед 32 тисяч добровольців. За підсумком розгляду результатів повинна бути впевненість у безпеці і ефективності вакцини.
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