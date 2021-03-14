ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

AstraZeneca заявила, що COVID-вакцина безпечна і не призводить до утворення тромбів

Новость на русском → Лондон, Неділя 14 березня 2021 22:20
AstraZeneca заявила, що COVID-вакцина безпечна і не призводить до утворення тромбів Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Про це повідомляє Reuters.

Шведсько-британська компанія підкреслила, що заяви про безпеку вакцини засновані на підтверджених наукових даних. Перевірені дані про стан 17 мільйонів чоловік, яких прищепили AstraZeneca в Європейському союзі та Великобританії.

"Ретельне дослідження всіх даних вакцинації більше 17 мільйонів чоловік в ЄС і Британії не виявили доказів підвищеного ризику тромбоемболії легеневої артерії, тромбоз глибоких вен або тромбоцитопенії в будь-якому віці групі, поле і партії або в якій-небудь конкретній країні", - сказано в заяві компанії.

Також AstraZeneca зазначила, що за весь час зафіксовано 15 випадків утворення тромбозу глибоких вен і 22 - тромбоемболії легеневої артерії у щеплених. Стверджується, що це кращий результат, ніж міг би бути в даній ситуації, а також приблизно схожий показник у порівнянні з іншими зареєстрованими вакцинами від коронавірусу.

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок вакцини AstraZeneca з утворенням тромбів.

Як писало РБК-Украина, ряд країн, серед яких Данія, Італія, Норвегія та Ісландія, заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцина від коронавірусу
NEWS
Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено
Бойовики дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, одного військового поранено
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації