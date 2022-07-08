США можуть забезпечити Україну зброєю на роки вперед, - Пентагон

Сполучені Штати Америки (США) опрацьовують плани щодо забезпечення України поставками зброї на роки вперед.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як заявив на умовах анонімності представник Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України "на місяці і роки вперед", а також поставити додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби ППО.
"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, щоб думати про те, що потрібно українцям в майбутні місяці і роки", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Вашингтон готує новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів, до якого увійдуть ще чотири установки HIMARS, а також ракети і боєприпаси для артилерії.
До цього німецький канцлер Олаф Шольц назвав причину того, чому поставки зброї з Німеччини в Україну затримуються.
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