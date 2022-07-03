Шольц назвав причину затримки поставок зброї Україні
Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Глава німецького уряду підкреслив, що ракетні установки, які інші країни направляють Україні, вже знаходяться на складах. Але вони, разом з тим, не є найбільш сучасними. При цьому ті САУ, які відправить Німеччина, будуть "найновішими гаубицями на світовому ринку".
Також він зазначив, що неможливо порівнювати швидкість поставок зброї США для України з німецькою.
"Ви повинні розуміти, що є різниця між такою країною, як США, яка витрачає стільки коштів на оборону, що є дуже великою інвестицією", - підкреслив Шольц.
Крім того, за його словами, тривалі затримки з поставками німецької зброї в порівнянні з швидкими поставками американської пояснюються необхідністю навчання українських солдатів в Німеччині.
Варто зауважити, що раніше Німеччину неодноразово звинувачували в тому, що вона затримує поставки важкого озброєння для України.
Нагадавши, раніше в ЗМІ повідомляли, що передача Україні обіцяного Німеччиною важкого озброєння затягується через нібито непорозуміння між урядами країн.
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