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США можуть призначити спецпредставника по Донбасу

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Це один з кроків підтримки США.

Про це він заявив в інтерв’ю Liga.net.

За його словами, також обговорюється більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері і "плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною".

"Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася", - повідомив він.

Єрмак зазначив, що рішення по спецпредставнику може бути прийнято швидко.

Нагадаємо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про "історичну подію" в переговорах по Донбасу.

Раніше Єрмак говорив, що Україна ініціює екстрені засідання ТКГ у разі втрат на Донбасі.

Крім того, в ОРДЛО зафіксували навчання російських найманців і скупчення бойової техніки на полігонах.

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