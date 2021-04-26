США можуть призначити спецпредставника по Донбасу

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обговорюється призначення спеціального представника щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі . Це один з кроків підтримки США.

Про це він заявив в інтерв’ю Liga.net .

За його словами, також обговорюється більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері і "плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною".

"Якщо говорити про конкретні кроки, то сьогодні активно обговорюється призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі. Дуже важливо, щоб така людина з'явилася", - повідомив він.

Єрмак зазначив, що рішення по спецпредставнику може бути прийнято швидко.