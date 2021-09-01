США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства України в НАТО, - Білий дім

Україні необхідно виконати низку умов, щоб відповідати стандартам НАТО. США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі .

За її словами, Київ знає, що потрібно зробити, щоб вступити в НАТО.

"Україна має право вирішити, чи варто їй вступати в НАТО. Вона знає що необхідно прийняти, щоб відповідати стандартам членства. Це реформи, направлені на встановлення верховенства закону, модернізація оборонного сектору та нарощування економічної міці", - заявила вона.