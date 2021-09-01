США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства України в НАТО, - Білий дім

Україні необхідно виконати низку умов, щоб відповідати стандартам НАТО. США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.
За її словами, Київ знає, що потрібно зробити, щоб вступити в НАТО.
"Україна має право вирішити, чи варто їй вступати в НАТО. Вона знає що необхідно прийняти, щоб відповідати стандартам членства. Це реформи, направлені на встановлення верховенства закону, модернізація оборонного сектору та нарощування економічної міці", - заявила вона.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з американським президентом Джо Байденом вступ України до НАТО.