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США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства України в НАТО, - Білий дім

Автор: Артур Родивилов

Україні необхідно виконати низку умов, щоб відповідати стандартам НАТО. США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Київ знає, що потрібно зробити, щоб вступити в НАТО.

"Україна має право вирішити, чи варто їй вступати в НАТО. Вона знає що необхідно прийняти, щоб відповідати стандартам членства. Це реформи, направлені на встановлення верховенства закону, модернізація оборонного сектору та нарощування економічної міці", - заявила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з американським президентом Джо Байденом вступ України до НАТО.

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